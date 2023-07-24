СБУ расследует попытки российских экс-владельцев одного из украинских банков обойти санкции СНБО

СБУ разоблачила топ-менеджеров финансового учреждения.

Служба безопасности Украины расследует попытки российских олигархов, которым недавно принадлежал один из крупнейших украинских банков, обойти экономические санкции Совета национальной безопасности и обороны и западных партнеров Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба разоблачила топ-менеджеров финансового учреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.

По информации СБУ, обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в России, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании. Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, воюющими в Украине: оказывают услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляют вещевое обеспечение армии России.

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест обитания топменеджмента обнаружены средства коммуникации и носители информации с подтверждениями незаконной деятельности его бывших российских владельцев.

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