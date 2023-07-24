Как направить в суд заявление, сформированное в Электронном суде: разъяснение

Хозяйственный суд города Киева объяснил, как направить в суд заявление, сформированное в подсистеме «Электронный суд». Об этом говорится в пресс-службе суда.
«1) нажать кнопку «Подписать и отправить в суд» и наложить электронную подпись;
2) проверить изменение статуса заявления «Подписание» на статус «Отправлено», и таким образом убедиться в том, что заявление отправлено в суд;
3) проверить изменение статуса заявления на «Зарегистрировано», подтверждающий факт регистрации заявления в автоматизированной системе документооборота суда.
Важно! Если в результате некорректной работы сети заявление не доставлено в автоматизированную систему документооборота суда или ее регистрации отказано, отображаются соответствующие статусы заявлений: «Отказно в регистрации», «Ошибка обработки», отслеживать которые необходимо в Электронном кабинете.
Заметим, что функционал отправки документов в электронные кабинеты других участников не осуществляет автоматическую отправку документов непосредственно в суд.
С более подробным описанием статусов заявлений можно ознакомиться по ссылке: «Статусы заявлений электронного суда», - говорится в сообщении.
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