В настоящее время все потребители со светом.

Изображение: freepik.com

В Одессе отменили экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.

«"Укрэнерго" дало распоряжение об отмене экстренных отключений в Одессе», - говорится в сообщении.

Напомним, что в части Киевского и Хаджибейского районов Одессы происходили экстренные отключения.

В ДТЭК сообщили, что причина – аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании.

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