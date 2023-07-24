В Одессе отменили экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.
«"Укрэнерго" дало распоряжение об отмене экстренных отключений в Одессе», - говорится в сообщении.
Напомним, что в части Киевского и Хаджибейского районов Одессы происходили экстренные отключения.
В ДТЭК сообщили, что причина – аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании.
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