Наразі всі споживачі зі світлом.

Зображення: freepik.com

В Одесі скасували екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.

«"Укренерго" дало розпорядження про скасування екстрених відключень в Одесі», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбувалися екстрені відключення.

У ДТЕК повідомили, що причина – аварійна ситуація на одному з обʼєктів іншої енергокомпанії.

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