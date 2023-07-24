Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя дозволила слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень

Доступ до Реєстру судових рішень зможуть обмежувати на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Вища рада правосуддя раптово вирішила змінити свою ж позицію.

Верховна Рада уточнить підстави перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про встановлення дієздатності особи

В обгрунтування законопроекту депутати посилаються на постанову Верховного Суду України, де визначено, що якщо судовий акт скасовано, то він не породжує жодних правових наслідків з моменту його ухвалення.

26 липня ВККС оголосить результати іспиту, що склали кандидати на посади суддів з числа адвокатів, прокурорів, науковців

Більше 360 кандидатів на посади суддів чекали результатів практичного завдання майже 4 роки.

Наразі невідомо, хто представлятиме ДСА на спільній з міжнародними проектами конференції щодо гендерних підходів

Наразі невідомо, хто буде представляти ДСА на конференції з гендерних підходів, що проводиться за підтримки проектів ПРАВО-JUSTICE і Програми USAID.

Голову ДСА Олексія Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду, - НАБУ

НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

  1. В Україні

В Одесі скасували екстрені відключення світла

14:44, 24 липня 2023
Наразі всі споживачі зі світлом.
В Одесі скасували екстрені відключення світла
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Одесі скасували екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.

«"Укренерго" дало розпорядження про скасування екстрених відключень в Одесі», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбувалися екстрені відключення.

У ДТЕК повідомили, що причина – аварійна ситуація на одному з обʼєктів іншої енергокомпанії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду