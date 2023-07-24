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Верховна Рада уточнить підстави перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про встановлення дієздатності особи

В обгрунтування законопроекту депутати посилаються на постанову Верховного Суду України, де визначено, що якщо судовий акт скасовано, то він не породжує жодних правових наслідків з моменту його ухвалення.

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Верховна Рада уточнить підстави перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про встановлення дієздатності особи

14:31, 24 липня 2023
В обгрунтування законопроекту депутати посилаються на постанову Верховного Суду України, де визначено, що якщо судовий акт скасовано, то він не породжує жодних правових наслідків з моменту його ухвалення.
Верховна Рада уточнить підстави перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про встановлення дієздатності особи
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Верховній Раді рекомендують ухвалити у другому читанні законопроект №7021 щодо уточнення підстав перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про встановлення дієздатності особи. Відповідне рішення ухвалив 21 липня Комітет з питань правової політики.

Наразі порівняльна таблиця до другого читання відсутня.

Тож, відповідно до тексту, що пропонувався у першому читанні, передбачено, зокрема, встановити, що підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є скасування судового рішення про визнання особи недієздатною (обмежено недієздатною) судом вищої інстанції у випадку, якщо таке рішення було враховано в експертизі з встановлення дієздатності особи, а така експертиза була врахована судом в оскаржуваному рішенні.

Як зазначено у пояснювальній записці, у судових спорах, де проводиться встановлення дієздатності особи при вчиненні нею окремих правочинів, проводиться судово-психіатрична експертиза, в якій судовий експерт встановлює дієздатність особи саме у момент його вчинення.

При проведенні такої експертизи рішення суду про визнання особи недієздатним є чинним, а у випадку, якщо експерт склав свій висновок виходячи з такого судового рішення, при скасуванні судом вищої інстанції рішення суду про визнання такої особи недієздатною відповідне рішення суду, яке ґрунтується на такому висновку експерта, фактично є рішенням суду, підставою для ухвалення якого стало скасоване рішення суду.

Як зазначають автори, для забезпечення права учасників судового спору на справедливий суд, необхідним є законодавче урегулювання правової ситуації, пов’язаної з існуванням в інших судових справах правових наслідків, створених рішенням суду про визнання особи недієздатною у проміжку часу між моментом набуття законної сили такого рішенням до моменту його скасування судом вищої інстанції для неврахування їх судом при перегляді ухваленого рішення.

Депутати посилаються на постанову Верховного Суду України у справі 6-1534цс16 від 05.04.2017 р., де визначено, що якщо судовий акт скасовано, то він не породжує жодних правових наслідків з моменту його ухвалення.

Отже, скасування судом вищої інстанції рішення суду про визнання особи недієздатною (в тому числі такого, що набуло законної сили) має правовим наслідком визнання особи такою, дієздатність якої не була обмежена.

Таким чином, пропонують внесення змін до ЦПК України:

ст. 423 – доповнення підставою для перегляду рішення суду, оскільки учасник справи надає суду заяву, в якій він вказує на зв’язок між скасованим рішенням суду про визнання особи недієздатною, складеною експертизою у даному судовому спорі та посиланні суду на таку експертизу при прийнятті оскаржуваного рішення;

ст. 426 – надання права стороні справи на подання до суду заяву про проведення повторної судово-психіатричної експертизи;

ст. 427 – перша частина пропозицій до даної статті пов’язана з тим, що скасування рішення суду про визнання особи недієздатною перебуває в матеріалах іншої судової справи, а загальнодоступні рішення суду є знеособлені та справи про визнання особи недієздатною можуть проводитись у закритому судовому засіданні – тому необхідно надати можливість залучення до матеріалів судової справи копію відповідного судового рішення. Подібна норма може бути використана і в інших судових спорах та внесення даного положення сприятиме правовому захисту прав сторін.

Наступний абзац пропозиції стосується забезпечення права на винесення справедливого рішення судом через забезпечення проведення повторної судово-психіатричної експертизи, яка буде проведена вже без врахування скасованого рішення суду про визнання особи недієздатною, а у разі, якщо повторна експертиза не буде проведена – суд може здійснити перегляд рішення без врахування висновку первинної експертизи (складеного на підставі скасованого рішення суду).

Автор: Наталя Мамченко

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