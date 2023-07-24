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26 липня ВККС оголосить результати іспиту, що склали кандидати на посади суддів з числа адвокатів, прокурорів, науковців

14:24, 24 липня 2023
Більше 360 кандидатів на посади суддів чекали результатів практичного завдання майже 4 роки.
26 липня ВККС оголосить результати іспиту, що склали кандидати на посади суддів з числа адвокатів, прокурорів, науковців
Джерело фото - ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 липня 2023 року у 9:30 затвердить кодовані результати анонімних письмових практичних завдань кваліфікаційного іспиту, який 368 кандидатів на посади суддів склали ще 2 серпня 2019 року.

А вже у 15:00 26 липня ВККС затвердить як декодовані результати анонімних письмових практичних завдань, так, власне, і загальні результати кваліфікаційного іспиту, призначеного ще минулим складом Комісії 24 червня 2019 року.

Нагадаємо, що зазначений іспит склала друга частина учасників добору 2017 року на посади суддів місцевих судів, яка не мала стажу роботи на посадах помічників суддів. Тобто, мова йде про кандидатів з адвокатським, прокурорським, науковим стажем тощо.

Нарешті перевірити складені кандидатами практичні завдання, новий склад ВККС вирішив 15 червня.

Таким чином, практичні завдання кандидатів не були перевірені майже чотири роки, зокрема, через втрату повноважного складу ВККС у 2019 році.

У подальшому також виявилось, що деякі члени минулого складу ВККС все ж встигли перевірити частину практичних завдань, тоді як інші члени Комісії не завершили перевірку завдань.

Автор В’ячеслав Хрипун 

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