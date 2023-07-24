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26 июля ВККС объявит результаты экзамена, который сдали кандидаты на должности судей из числа адвокатов, прокуроров, ученых

14:24, 24 июля 2023
Более 360 кандидатов на должности судей ждали результатов практического задания почти 4 года.
26 июля ВККС объявит результаты экзамена, который сдали кандидаты на должности судей из числа адвокатов, прокуроров, ученых
Источник фото - ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 26 июля 2023 года в 9:30 утвердит кодированные результаты анонимных письменных практических заданий квалификационного экзамена, который 368 кандидатов на должности судей сдали еще 2 августа 2019 года.

А уже в 15:00 26 июля ВККС утвердит как декодированные результаты анонимных письменных практических заданий, так и общие результаты квалификационного экзамена, назначенного еще прошлым составом Комиссии 24 июня 2019 года.

Напомним, что указанный экзамен сдала вторая часть участников отбора 2017 года на должности судей местных судов, которая не имела стажа работы на должностях помощников судей. То есть речь идет о кандидатах с адвокатским, прокурорским, научным стажем и т. п.

Наконец-то проверить практические задания кандидатов, новый состав ВККС решил 15 июня.

Таким образом, практические задачи кандидатов не были проверены почти четыре года, в частности, из-за утраты полномочного состава ВККС в 2019 году.

В дальнейшем выяснилось, что некоторые члены прошлого состава ВККС все же успели проверить часть практических заданий, в то время как другие члены Комиссии не завершили проверку заданий.

Автор Вячеслав Хрипун

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