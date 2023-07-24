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Військовослужбовець відмовився виконати наказ начальника штабу: яке рішення прийняв Верховний Суд

14:42, 24 липня 2023
Верховний Суд розглянув кримінальне провадження стосовно військовослужбовця за контрактом, який відкрито відмовився виконати наказ начальника штабу і не прибув до місця тимчасової дислокації батальйону.
Військовослужбовець відмовився виконати наказ начальника штабу: яке рішення прийняв Верховний Суд
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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув кримінальне провадження щодо військового злочину – непокори, вчиненої в умовах воєнного стану. Про це повідомляє офіційний сайт ВС.

«Звільнення від відбування покарання з випробуванням військовослужбовця за невиконання ним наказу в умовах воєнного стану (наказу на вибуття в район бойових дій для захисту Батьківщини від збройної агресії ворога) не лише не сприятиме запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень іншими особами, а, навпаки, створить у таких осіб впевненість у безкарності за відмову від виконання наказів командирів, а також відмову від захисту Батьківщини.

 Зазначене свідчить про підвищену суспільну небезпечність такого злочину, оскільки може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави, що в умовах воєнного стану є неприпустимим.

З такими висновками апеляційного суду погодився Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, розглянувши кримінальне провадження стосовно військовослужбовця за контрактом, який відкрито відмовився виконати наказ начальника штабу і не прибув до місця тимчасової дислокації батальйону. У цьому провадженні військовослужбовцю інкримінували вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України, а саме непокору, вчинену в умовах воєнного стану.

Суд першої інстанції визнав військовослужбовця винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, звільнивши від відбування покарання з випробуванням.

Вироком апеляційного суду вирок місцевого суду в частині призначеного покарання та звільнення від його відбування на підставі ст. 75 КК України скасовано і призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Сторона захисту вважала, що в цьому провадженні є підстави для застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України).

ККС не погодився з таким доводом сторони захисту.

Суд урахував, що військовослужбовець у цьому провадженні ще до початку повномасштабного вторгнення рф уклав контракт на проходження військової служби, добровільно взяв на себе обов’язки військовослужбовця і в період воєнного стану під час військової агресії ворога відкрито відмовився виконати наказ командира вибути до місця дислокації в район ведення бойових дій.

Крім того, покликання сторони захисту на стан здоров’я батька та поганий стан здоров’я самого засудженого не були підтверджені жодними доказами.

Постанова ККС ВС від 11 липня 2023 року у справі № 726/78/23 (провадження № 51-1772км23)», - сказано у повідомленні.

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