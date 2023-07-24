Верховная Рада уточнит основания пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам в делах об установлении дееспособности лица

В обоснование законопроекта депутаты ссылаются на постановление Верховного Суда Украины, где определено, что если судебный акт отменен, то он не порождает никаких правовых последствий с момента его принятия.

Верховной Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №7021 об уточнении оснований пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам по делам об установлении дееспособности лица. Соответствующее решение принял 21 июля Комитет по правовой политике.

Пока сравнительная таблица ко второму чтению отсутствует.

В соответствии с текстом, предлагавшимся в первом чтении, предусмотрено, в частности, установить, что основаниями для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам является отмена судебного решения о признании лица недееспособным (ограниченно недееспособным) судом высшей инстанции в случае, если такое решение было учтено в экспертизе по установлению дееспособности лица, а такая экспертиза была учтена судом в обжалованном решении.

Как указано в пояснительной записке, в судебных спорах, где производится установление дееспособности лица при совершении им отдельных сделок, проводится судебно-психиатрическая экспертиза, в которой судебный эксперт устанавливает дееспособность лица именно в момент его совершения.

При проведении такой экспертизы решение суда о признании лица недееспособным действует, а в случае, если эксперт составил свое заключение исходя из такого судебного решения, при отмене судом высшей инстанции решения суда о признании такого лица недееспособным соответствующее решение суда, основанное на таком заключении эксперта, фактически является решением суда, основанием для принятия которого стало отмененное решение суда.

Депутаты ссылаются на постановление Верховного Суда Украины по делу 6-1534цс16 от 05.04.2017 г., где определено, что если судебный акт отменен, то он не порождает никаких правовых последствий с момента его принятия.

Следовательно, отмена судом высшей инстанции решения суда о признании лица недееспособным (в том числе вступившего в законную силу) имеет правовое следствие признания лица таким, дееспособность которого не была ограничена.

Таким образом, предлагают внесение изменений в ГПК Украины:

ст. 423 – дополнение основанием для пересмотра решения суда, поскольку участник дела предоставляет суду заявление, в котором он указывает на связь между отмененным решением суда о признании лица недееспособным, составленным экспертизой в данном судебном споре и ссылке суда на такую экспертизу при принятии обжалуемого решения;

ст. 426 – предоставление права стороне дела на представление в суд заявления о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы;

ст. 427 – первая часть предложений к данной статье связана с тем, что отмена решения суда о признании лица недееспособным находится в материалах другого судебного дела, а общедоступные решения суда обезличены и дела о признании лица недееспособным могут проводиться в закрытом судебном заседании – поэтому необходимо предоставить возможность приобщения к материалам судебного дела копии соответствующего судебного решения. Подобная норма может быть использована и в других судебных спорах и внесение данного положения будет способствовать правовой защите прав сторон.

Следующий абзац предложения касается обеспечения права на вынесение справедливого решения судом через обеспечение проведения повторной судебно-психиатрической экспертизы, которая будет проведена уже без учета отмененного решения суда о признании лица недееспособным, а в случае если повторная экспертиза не будет проведена – суд может осуществить пересмотр решения без учета заключения первичной экспертизы (составленной на основании отмененного решения суда).

Автор: Наталья Мамченко

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