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Як направити до суду заяву, сформовану у Електронному суді: роз’яснення

20:08, 24 липня 2023
Господарський cуд міста Києва повідомив алгоритм дій щодо направлення до суду заяву, яку було сформовано у Електронному суді.
Як направити до суду заяву, сформовану у Електронному суді: роз’яснення
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Господарський cуд міста Києва пояснив, як направити до суду заяву, сформовану у підсистемі «Електронний суд». Про це йдеться у пресслужбі суду.

«1) натиснути кнопку «Підписати та відправити до суду» та накласти електронний підпис;

2) перевірити зміну статусу заяви «Підписання» на статус «Відправлено», і таким чином пересвідчитись у тому, що заяву відправлено до суду;

3) перевірити зміну статусу заяви на «Зареєстровано», який підтверджує факт реєстрації заяви в автоматизованій системі документообігу суду.

Важливо! Якщо внаслідок некоректної роботи мережі заява не доставлена до автоматизованої системи документообігу суду або в її реєстрації відмовлено, відображаються  відповідні статуси заяв: «Відмовлено в реєстрації», «Помилка обробки», відслідковувати які необхідно в Електронному кабінеті.

Зауважимо, що функціонал надсилання документів до Електронних кабінетів інших учасників не здійснює автоматичну відправку документів безпосередньо до суду.

З більш детальним описом статусів заяв можливо ознайомитись за посиланням: «Статуси заяв електронного суду», - сказано у повідомленні.

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