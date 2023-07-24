СБУ розслідує спроби російських ексвласників одного з українських банків обійти санкції РНБО

СБУ викрила топменеджерів фінансової установи.

Служба безпеки України розслідує спроби російських олігархів, яким нещодавно належав один із найбільших українських банків, обійти економічні санкції Ради національної безпеки і оборони та західних партнерів України, – повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба викрила топменеджерів фінансової установи, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу.

За інформацією СБУ, обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в рф, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії. Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії рф.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.