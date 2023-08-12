СБУ показала знищення рідкісної російської БМПТ «Термінатор-2», відео

Рідкісний екземпляр ворожої техніки було знищено від декількох влучань дронів-камікадзе.

Військові контррозвідники СБУ знищили рідкісну російську бойову машину підтримки танків «Термінатор-2». Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що цей рідкісний екземпляр російської техніки було знищено від декількох влучань дронів-камікадзе. Напрямок, на якому було знищено техніку – не вказується.

«Підбитого «Термінатора» намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але…Його також вразили специ СБУ», – зазначили спецслужбовці.

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