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Провокації на кордоні Білорусі повторюватимуться, — Міноборони Польщі

23:31, 12 серпня 2023
Польські війська будуть адекватно реагувати на будь-яку загрозу.
Провокації на кордоні Білорусі повторюватимуться, — Міноборони Польщі

У Польщі впевнені, що провокації на білоруському кордоні будуть повторюватися. Але польські війська готові до всього. Про глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив агентству PAP. 

"Переміщення "вагнерівців" до Білорусі становить серйозний виклик безпеці. Особливо в контексті білорусько-російських гібридних атак на нашому кордоні", – сказав він.

За його словами, це питання широко обговорювалося на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Наша позиція чітка – НАТО і союзники готові негайно відповісти на будь-яку агресію", – підкреслив Блащак.

Також він додав, що Міністерство оборони постійно стежить за ситуацією і робить все, щоб зміцнити безпеку поляків. Серед таких кроків він назвав переміщення військових частин на схід, зміцнення лінії оборони і збільшення кількості військових.

Блащак додав, що військові готові до різних сценаріїв розвитку подій і будуть адекватно реагувати на загрозу. 

Раніше повідомлялося, що військові гелікоптери Білорусі залітали на територію Польщі. 

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