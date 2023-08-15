Нічна атака рф: 16 ракет збито, «прильоти» у Львові, Луцьку та Дніпрі

Цієї ночі росія запустила по Україні 28 крилатих ракет різних типів.

Джерело фото: defence-ua.com

Сьогодні, 15 серпня, близько 4:00 росія запустили по Україні 28 крилатих ракет повітряного та морського базування.. Вдалося збити 16 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

В результаті нічних російських обстрілів у низці міст пролунали вибухи:

у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та на територію дитячого садка.

у Луцьку – влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

у Дніпрі – «приліт» по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

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