Ночная атака рф: 16 ракет сбито, «прилеты» во Львове, Луцке и Днепре

Этой ночью россия запустила по Украине 28 крылатых ракет различных типов.

Источник фото: defence-ua.com

Сегодня, 15 августа, около 4:00 россия запустили по Украине 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Удалось сбить 16 целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Зафиксировано пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов:

4 крылатые ракеты Х-22 – с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр».

В результате ночных российских обстрелов в ряде городов прогремели взрывы:

во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и на территорию детского сада.

в Луцке – попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

в Днепре – «прилет» по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

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