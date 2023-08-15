Германия планирует ежегодно выделять 5 млрд евро на военную помощь Украине, – Линднер

Кристиан Линднер анонсировал выделение мощного пакета помощи Украине на военные нужды.

Источник фото: Thomas Imo/photothek/IMAGO

Министр финансов Германии Кристиан Линднер анонсировал выделение ежегодного пакета помощи Украине в размере 5 миллиардов евро в год. Об этом он заявил во время визита в Киев, сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Правительство Германии будет предлагать предоставление Украине по 5 миллиардов евро ежегодно до 2027 года. Средства пойдут на военную помощь - оружие, боеприпасы и тому подобное.

Такое решение еще должен одобрить Бундестаг. Однако по словам Гетманцева, «сюрпризов» в этом процессе не ожидается, учитывая широкую многопартийную поддержку Украины как со стороны коалиционных партий, так и крупнейшей оппозиционной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.