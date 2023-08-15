Німеччина планує щороку виділяти 5 млрд євро на військову допомогу Україні, – Лінднер

Крістіан Лінднер анонсував виділення потужного пакету допомоги Україні на військові потреби.

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер анонсував виділення щорічного пакету допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро на рік. Про це він заявив під час візиту до Києва, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Уряд Німеччини пропонуватиме надання Україні по 5 мільярдів євро щороку до 2027 року. Кошти підуть на військову допомогу – зброю, боєприпаси тощо.

Таке рішення ще має схвалити Бундестаг. Однак за словами Гетманцева, «сюрпризів» у цьому процесі не очікується, ураховуючи широку багатопартійну підтримку України як з боку коаліційних партій, так і найбільшої опозиційної.

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