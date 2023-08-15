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  1. В мире

Швеция отменяет упрощенные правила ввоза животных из Украины: что стоит знать владельцам домашних любимцев

09:57, 15 августа 2023
Швеция возвращается к обычным правилам ввоза домашних животных даже для беженцев.
Швеция отменяет упрощенные правила ввоза животных из Украины: что стоит знать владельцам домашних любимцев
Источник фото: Твой Мир

Швеция вслед за Германией вносит изменения в правила ввоза домашних животных из Украины с 1 сентября. Теперь и беженцы с животными должны придерживаться стандартных условий для пересечения границы. Об этом говорится на сайте Государственного управления сельского хозяйства Швеции.

Собаки, кошки и хорьки, которые не соответствуют требованиям для въезда, не будут иметь возможности пересечь шведскую границу, или, в худшем случае, будут подвергнуты ветеринарной эвтаназии.

«Вскоре все страны ЕС вернутся к обычным правилам ввоза собак, кошек и хорьков из Украины. Несколько стран уже сделали это. Внимательно проверяйте, что касается страны, в которую вы отправляетесь», – говорится в сообщении.

Чтобы животное, которое уже находится в Швеции, подпадало под действие исключений, которые были введены в связи с войной, необходимо доставить его к ветеринару до 31 августа.

Однако, если владельцы уже посетили ветеринара с животным или получили письменное решение от Управления сельского хозяйства Швеции, повторно водить животное в клинику не нужно.

Обычные правила ввоза собак и котов в Швецию без временного исключения из правил для животных из Украины, следующие:

  • животное должно иметь микрочип ISO;
  • животное должно быть привито от бешенства;
  • животное должно иметь разрешенное количество антител к бешенству (тест на титр);
  • животные, привезенные в Швецию из страны за пределами ЕС, должны иметь сертификат здоровья от ветеринара или центрального ветеринарного органа соответствующей страны и заверяется печатью.

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