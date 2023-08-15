Як не потрапити на гачок шахраїв під час покупок онлайн: поради

У Мінінтеграції назвали заходи безпеки, щоб дані картки не потрапили до онлайн-шахраїв.

Джерело фото: Zaholovok

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як уникнути платіжного шахрайства під час купівлі товарів в інтернеті.

Поради, аби дані картки не потрапили до онлайн-шахраїв :

– Оформіть віртуальну картку виключно для розрахунків в Інтернеті.

– Поповнюйте таку картку лише на суму конкретної покупки.

– Купуйте на перевірених сайтах, які у назві адреси містять https://, а не http://.

– Перевіряйте ресурс, на якому плануєте замовити товар або послугу, на сайті Департаменту кіберполіції у розділі «Стоп фрауд».

– Спілкуйтеся з продавцем тільки в чаті торговельного інтернет-майданчика без переходу у сторонні месенджери.

– Нікому не повідомляйте термін дії вашої картки, CVV і PIN-код.

– Надавайте перевагу післяплаті.

– При оформленні платежу читайте умови, на які ви погоджуєтеся (в них може бути пункт про повторне списання грошей із картки).

– Не сплачуйте онлайн-покупки, якщо підключення до інтернету відбувається через загальнодоступну мережу Wi-Fi.

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