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  1. У світі

У Швеції повідомили, чи передаватимуть Україні винищувачі Gripen

14:48, 21 серпня 2023
У Швеції заявили, що країні необхідні винищувачі Gripen.
У Швеції повідомили, чи передаватимуть Україні винищувачі Gripen
Фото: mil.in.ua

Швеція поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen. Про це заявив прем’єр-міністр країни Ульф Крісстерссон, передає TV4

Посадовець також додав, що його країна сама потребує винищувачів Gripen.

«Швеція – географічно велика країна, ми повинні захищати себе, і ми ще не в НАТО», – сказав Крістерссон.

Раніше ми писали, що Резніков висловив абсолютну впевненість, що Україна отримає винищувачі. Міністр оборони вважає найкращими варіантами американські літаки F-16 і шведські літаки Gripen.

Також стало відомо, що Нідерланди і Данія зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16.

Крім того, Зеленський уточнив, що Україна отримає від партнерів 42 літаки F-16.

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