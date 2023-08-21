Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя визначить кількість суддів у місцевих та апеляційних судах

Без визначення кількості суддів складно провести конкурси на вакантні посади суддів.

ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду

ВККС рекомендувала на відрядження вісім суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

Відновлено спеціальні перевірки кандидатів на посади суддів, членів ВРП, ВККС, суддів КСУ

НАЗК планує розпочати перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів.

ВККС розглядає питання стосовно відрядження суддів до Київського окружного адмінсуду Києва, текстова трансляція

23 серпня ВККС вирішить, чи відряджати та кого з суддів до Київського окружного адміністративного суду.

  1. У світі

Тероризм та пропаганда: у Сомалі заборонили TikTok, Telegram та 1XBet

20:25, 21 серпня 2023
Це рішення було прийнято у зв’язку з посиленням боротьби проти джихадистської групи Аль-Шабаб у центральному регіоні країни.
Тероризм та пропаганда: у Сомалі заборонили TikTok, Telegram та 1XBet

У Сомалі уряд заборонив TikTok, Telegram і букмекерську компанію 1XBET, заявивши, що ці сервіси використовуються для тероризму та аморальної пропаганди у цій східноафриканській державі. Про це повідомляє Reuters.

«Міністр зв'язку наказує інтернет-компаніям припинити вищезгадані програми, які терористи та аморальні групи використовують для поширення постійних жахливих зображень та дезінформації серед громадськості», - заявив державний діяч Джама Хасан Халіф.

Так, 21 серпня міністерство зв’язку та технологій наказало інтернет-провайдерам заблокувати застосунки. Це рішення було прийнято у зв’язку з посиленням боротьби проти джихадистської групи Аль-Шабаб у центральному регіоні країни.

Повідомляється, що це перший раз, коли уряд використовує такий захід для своїх антитерористичних цілей.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду