Тероризм та пропаганда: у Сомалі заборонили TikTok, Telegram та 1XBet

Це рішення було прийнято у зв’язку з посиленням боротьби проти джихадистської групи Аль-Шабаб у центральному регіоні країни.

У Сомалі уряд заборонив TikTok, Telegram і букмекерську компанію 1XBET, заявивши, що ці сервіси використовуються для тероризму та аморальної пропаганди у цій східноафриканській державі. Про це повідомляє Reuters.

«Міністр зв'язку наказує інтернет-компаніям припинити вищезгадані програми, які терористи та аморальні групи використовують для поширення постійних жахливих зображень та дезінформації серед громадськості», - заявив державний діяч Джама Хасан Халіф.

Так, 21 серпня міністерство зв’язку та технологій наказало інтернет-провайдерам заблокувати застосунки. Це рішення було прийнято у зв’язку з посиленням боротьби проти джихадистської групи Аль-Шабаб у центральному регіоні країни.

Повідомляється, що це перший раз, коли уряд використовує такий захід для своїх антитерористичних цілей.

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