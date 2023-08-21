Терроризм и пропаганда: в Сомали запретили TikTok, Telegram и 1XBet

Это решение было принято в связи с ужесточением борьбы против джихадистской группы Аль-Шабаб в центральном регионе страны.

В Сомали правительство запретило TikTok, Telegram и букмекерскую компанию 1XBET, заявив, что эти сервисы используются для терроризма и аморальной пропаганды в этом восточноафриканском государстве. Об этом сообщает Reuters.

«Министр связи предписывает интернет-компаниям прекратить вышеупомянутые программы, которые террористы и безнравственные группы используют для распространения постоянных ужасающих изображений и дезинформации среди общественности», - заявил государственный деятель Джам Хасан Халиф.

Так, 21 августа министерство связи и технологий приказало интернет-провайдерам заблокировать приложения. Это решение было принято в связи с ужесточением борьбы против джихадистской группы Аль-Шабаб в центральном регионе страны.

Сообщается, что это первый раз, когда правительство использует такое мероприятие для своих антитеррористических целей.

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