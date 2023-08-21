СБУ арестовала на Полтавщине имущество российского генерала Валерия Капашина на более чем 1 млрд грн

В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков.

В Украине арестовали имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина – начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли рф.

В СБУ рассказали, что в список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.

Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. м кв.

Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд грн.

В ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено:

военную форму российского образца;

запретную советскую символику и пропагандистскую литературу рф;

сувенирную продукцию и награды, врученные Капашину в кремле.

«Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения рф выехали в россию и получили гражданство страны-агрессора.

Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы «семейного» бизнеса для финансирования «инвестиционных» проектов в рф и временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направили в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов», - отметили в СБУ.

В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Решается вопрос дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного российского имущества фигурантов.

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