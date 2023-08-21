МОН советует обучать учеников начальной школы в очной форме, но есть нюанс

Организация образовательного процесса в школах будет зависеть от ситуации безопасности в каждом населенном пункте.

Министерство образования и науки в своих рекомендациях сообщило, что образовательный процесс в начальной школе желательно осуществлять в очной форме. Это необходимо для социализации детей. Об этом говорится в письме ведомства № 1/12186-23 от 16.08.23, направленном руководителям областных военных администраций.

В МОН напомнили, что в целом образовательный процесс в заведениях общего среднего образования в 2023/24 учебном году, в соответствии с решениями областных, КГВА и учредителей учебных заведений, может быть организован по очной, дистанционной форме обучения или их сочетанию (по смешанному режиму) в зависимости от возможностей фонда защитных сооружений в этих заведениях.

Организация образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте.

Структура и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учебного заведения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленным учебным планом, и с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития соискателей образования, особенностей региона и т.д.

В то же время образовательный процесс в очной форме может быть введен в помещениях или зданиях учебного заведения только в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты, которые могут быть использованы для укрытия участников образовательного процесса.

Также возможна организация образовательного процесса в смешанном режиме, сочетающая очную и дистанционную формы обучения. Такое сочетание возможно для разного вида занятий, например, практические, лабораторные занятия проводятся в очном режиме, лекционные – в дистанционном.

Ранее сообщалось, что в киевских школах планируют возобновить офлайн-обучение.

Напомним, что с 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения.

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