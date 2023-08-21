Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Высший совет правосудия определит количество судей в местных и апелляционных судах

Без определения количества судей сложно провести конкурсы на вакантные должности судей.

ВККС приняла решение о командировке 8 судей в Киевский окружной административный суд

ВККС рекомендовала на командировку восемь судей в Киевский окружной административный суд.

Судей ВССУ, ВХСУ, ВАСУ приравняют к судьям ВАКС, а судей ВСУ – отправят на квалифоценивание: какой закон готовится принять Рада

Депутаты решили, что 5 судей, оставшихся от Верховного Суда Украины, следует направить на квалифоценивание, а судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ, которые переведены в другие суды или изъявили желание уволиться в отставку, приравнять по уровню денежного довольствия к судьям ВАКС.

Возобновлены специальные проверки кандидатов на должности судей, членов ВСП, ВККС, судей КСУ

НАПК планирует начать проверку достоверности сведений, указанных в декларациях кандидатов.

ВККС рассматривает вопрос о командировке судей в Киевский окружной админсуд Киева, текстовая трансляция

23 августа ВККС решит, отправлять ли и кого из судей в Киевский окружной административный суд.

  1. Общество

МОН советует обучать учеников начальной школы в очной форме, но есть нюанс

19:15, 21 августа 2023
Организация образовательного процесса в школах будет зависеть от ситуации безопасности в каждом населенном пункте.
МОН советует обучать учеников начальной школы в очной форме, но есть нюанс

Министерство образования и науки в своих рекомендациях сообщило, что образовательный процесс в начальной школе желательно осуществлять в очной форме. Это необходимо для социализации детей. Об этом говорится в письме ведомства № 1/12186-23 от 16.08.23, направленном руководителям областных военных администраций.

В МОН напомнили, что в целом образовательный процесс в заведениях общего среднего образования в 2023/24 учебном году, в соответствии с решениями областных, КГВА и учредителей учебных заведений, может быть организован по очной, дистанционной форме обучения или их сочетанию (по смешанному режиму) в зависимости от возможностей фонда защитных сооружений в этих заведениях.

Организация образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте.

Структура и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учебного заведения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленным учебным планом, и с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития соискателей образования, особенностей региона и т.д.

В то же время образовательный процесс в очной форме может быть введен в помещениях или зданиях учебного заведения только в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты, которые могут быть использованы для укрытия участников образовательного процесса.

Также возможна организация образовательного процесса в смешанном режиме, сочетающая очную и дистанционную формы обучения. Такое сочетание возможно для разного вида занятий, например, практические, лабораторные занятия проводятся в очном режиме, лекционные – в дистанционном.

Ранее сообщалось, что в киевских школах планируют возобновить офлайн-обучение.

Напомним, что с 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду