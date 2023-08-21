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  1. Суспільство

МОН радить навчати учнів початкової школи в очній формі

19:15, 21 серпня 2023
Організація освітнього процесу у школах залежитиме від безпекової ситуації в кожному населеному пункті.
МОН радить навчати учнів початкової школи в очній формі

Міністерства освіти і науки у своїх рекомендаціях повідомило, що освітній процес у початковій школі бажано здійснювати в очній формі. Це необхідно для соціалізації̈ дітей. Про це йдеться у листі відомства № 1/12186-23 від 16.08.23, що надіслані керівникам обласних військових адміністрацій.

У МОН нагадали, що  загалом освітній процес у закладах загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році, відповідно до рішень обласних, КМВА та засновників закладів освіти, може бути організовано за очною, дистанційною формами навчання або їх поєднанням (за змішаним режимом) залежно від можливостей фонду захисних споруд у цих закладах.

Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті.

Структура і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо.

Водночас освітній процес в очній формі може бути запроваджений в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу.

Також можливою є організація освітнього процесу в змішаному режимі, що поєднує очну і дистанційну форми навчання. Таке поєднання можливе для різного виду занять, наприклад, практичні, лабораторні заняття проводяться в очному режимі, лекційні – у дистанційному.

Раніше ми писали, що у київських школах планують відновити офлайн-навчання.

Нагадаємо, що з 1 вересня в школах України діятимуть три формати навчання. 

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