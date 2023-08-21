Розкрадання ₴300 000 під час прокладання інженерних мереж на Воскресенці: повідомлено про підозру підряднику

Між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією був укладений договір про виконання будівельних робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж до будинку на житловому масиві Воскресенка.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт (ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Згідно із матеріалами слідства, між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією був укладений договір про виконання будівельних робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема (житловий масив Воскресенка).

Установлено, що до актів приймання виконаних робіт підрядник вніс недостовірні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт та витрат», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до висновку економічної експертизи столичній громаді завдано збитків на суму понад 300 тисяч грн.

Раніше у межах вказаного провадження прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступника директора КП «Спецжитлофонд».

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