Розкрадання ₴300 000 під час прокладання інженерних мереж на Воскресенці: повідомлено про підозру підряднику

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт (ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
«Згідно із матеріалами слідства, між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією був укладений договір про виконання будівельних робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема (житловий масив Воскресенка).
Установлено, що до актів приймання виконаних робіт підрядник вніс недостовірні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт та витрат», — йдеться у повідомленні.
Відповідно до висновку економічної експертизи столичній громаді завдано збитків на суму понад 300 тисяч грн.
Раніше у межах вказаного провадження прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступника директора КП «Спецжитлофонд».
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