Хищение ₴300 000 во время прокладки инженерных сетей на Воскресенке: сообщено о подозрении подрядчику

Между КП «Спецжилфонд» и подрядной организацией был заключен договор о выполнении строительных работ по прокладке внешних инженерных сетей в дом на жилом массиве Воскресенка.

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами во время выполнения строительных работ (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Согласно материалам следствия, между КП «Спецжилфонд» и подрядной организацией был заключен договор о выполнении строительных работ по прокладке внешних инженерных сетей в жилой дом на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема (жилой массив Воскресенка).

Установлено, что в акты приемки выполненных работ подрядчик внес недостоверные сведения о стоимости фактически выполненных работ и расходов», — говорится в сообщении.

Согласно выводу экономической экспертизы столичной общине нанесен ущерб на сумму более 300 тысяч грн.

Ранее в рамках указанного производства прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю директора КП «Спецжилфонд».

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