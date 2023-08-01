Експосадовця КП «Спецжитлофонд» підозрють у розтраті 300 тисяч гривень на будівництві інженерних мереж

Колишньому першому заступнику директора КП «Спецжитлофонд» підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Столична прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступнику директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» за фактом розтрати бюджетних коштів під час будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами слідства, між КП «Спецжитлофонд» та підрядною організацією укладено договір про виконання будівельних робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва.

Слідством встановлено, що до актів приймання виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо вартості фактично виконаних робіт і витрат, чим завдано шкоди у розмірі понад 300 тисяч гривень.

Слідство триває. Встановлюється можлива причетність до вчинення злочину службових осіб підрядника.

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