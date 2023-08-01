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  1. У світі

Meta, Microsoft і Amazon об’єдналися для створення карт: в Google і Apple з’явилися конкуренти

12:17, 1 серпня 2023
Meta, Microsoft і Amazon Web Services разом з TomTom об’єдналися для збору актуальних даних ддя створення карт.
Meta, Microsoft і Amazon об’єдналися для створення карт: в Google і Apple з’явилися конкуренти
Джерело фото: linDEAL
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Meta, Microsoft і Amazon Web Services разом з TomTom об’єдналися для створення карт, аби конкурувати з Apple і Google, не покладаючись на них, – повідомляє CNBS.

Google і Apple домінують на ринку онлайн-карт, стягуючи плату з розробників мобільних додатків за доступ до їхніх картографічних сервісів. Інші технологічні компанії з великою капіталізацією об’єднуються, щоб допомогти створити інший варіант.

Фонд Overture Maps, заснований наприкінці минулого року, зафіксував 59 мільйонів «визначних місць», таких як ресторани, пам’ятки, вулиці та регіональні кордони. Дані очищено та відформатовано, щоб їх можна було безкоштовно використовувати як базовий шар для нової картографічної програми.

За словами Марка Пріоло, виконавчого директора OMF, Meta та Microsoft зібрали та передали дані Overture. Дані про місця часто важко збирати та ліцензувати, а створення картографічних даних потребує багато часу та персоналу для їх збору та очищення

Фонд сподівається, що його члени зможуть надати достатньо інформації в режимі реального часу, щоб забезпечити регулярний випуск точних оновлень замість дампа даних.

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