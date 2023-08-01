Meta, Microsoft и Amazon объединились для создания карт: у Google и Apple появились конкуренты

Meta, Microsoft и Amazon Web Services вместе с TomTom объединились для сбора актуальных данных для создания карт.

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Meta, Microsoft и Amazon Web Services вместе с TomTom объединились для создания карт, чтобы конкурировать с Apple и Google, не полагаясь на них, – сообщает CNBS.

Google и Apple доминируют на рынке онлайн-карт, взимая плату с разработчиков мобильных приложений за доступ к их картографическим сервисам. Другие технологические компании с большой капитализацией объединяются, чтобы помочь создать другой вариант.

Фонд Overture Maps, основанный в конце прошлого года, зафиксировал 59 миллионов "достопримечательностей", таких как рестораны, достопримечательности, улицы и региональные границы. Данные очищены и отформатированы, чтобы их можно было бесплатно использовать как базовый слой для новой картографической программы.

По словам Марка Приоло, исполнительного директора OMF, Meta и Microsoft собрали и передали данные Overture. Данные о местах часто трудно собирать и лицензировать, а создание картографических данных требует много времени и персонала для их сбора и очистки

Фонд надеется, что его члены смогут предоставить достаточно информации в режиме реального времени, чтобы обеспечить регулярный выпуск точных обновлений вместо дампа данных.

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