Экс-чиновника КП «Спецжилфонд» подозревают в растрате 300 тысяч гривен на строительстве инженерных сетей

Бывшему первому заместителю директора КП «Спецжилфонд» подозревают в растрате бюджетных средств.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Столичная прокуратура сообщила о подозрении бывшему первому заместителю директора коммунального предприятия «Спецжилфонд» по факту растраты бюджетных средств при строительстве жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе Киева, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, между КП «Спецжилфонд» и подрядной организацией заключен договор о выполнении строительных работ по прокладке наружных инженерных сетей к жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе Киева.

Следствием установлено, что в акты приемки выполненных работ внесены недостоверные сведения о стоимости фактически выполненных работ и расходов, чем нанесен ущерб в размере более 300 тысяч гривен.

Следствие продолжается. Устанавливается возможная причастность к совершению преступления должностных лиц подрядчика.

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