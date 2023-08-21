В Швеции сообщили, будут ли передавать Украине истребители Gripen

В Швеции заявили, что стране необходимы истребители Gripen.

Фото: mil.in.ua

Швеция пока не собирается передавать Украине истребители Gripen. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Крисстерссон, передает TV4.

Чиновник также добавил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen.

«Швеция - географически большая страна, мы должны защищать себя, и мы еще не в НАТО», - сказал Кристерссон.

Ранее мы писали, что Резников выразил абсолютную уверенность в том, что Украина получит истребители. Министр обороны считает лучшими вариантами американские самолеты F-16 и шведские самолеты Gripen.

Напомним, что Нидерланды и Дания обязались передать Украине истребители F-16.

Зеленский уточнил, что Украина получит 42 самолета F-16.

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