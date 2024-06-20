Україна та Єврокомісія продовжили дію «транспортного безвізу»: Шмигаль повідомив деталі

Денис Шмигаль зазначив, за півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання.

Україна та Європейська комісія продовжили дію «транспортного безвізу» на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

За його словами, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

«Транспортний безвіз» уже посилив нашу економіку. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки», - зазначив Шмигаль.

Також він додав, «безвіз» сприяє імпорту, який зріс на 44%.

«Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу, - заявив прем‘єр-міністр України.

Раніше ми писали, що Україна і Чорногорія погодили транспортний безвіз для вантажних перевезень.

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