Украина и Еврокомиссия продлили действие «транспортного безвиза»: Шмыгаль сообщил детали

Денис Шмыгаль отметил, что за полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до его подписания.

Украина и Европейская комиссия продлили действие транспортного безвиза на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

По его словам, обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков.

«Транспортный безвиз» уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до подписания. Ожидаем сохранения этой положительной динамики», - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что «безвиз» способствует импорту, который вырос на 44%.

«Это, в частности, товары и комплектование, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса, – заявил премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось, что Украина и Черногория согласовали транспортный безвиз для грузовых перевозок.

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