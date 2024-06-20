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Люди заблокировали трассу «Тернополь-Львов» якобы из-за действий ТЦК: военные прокомментировали инцидент

14:05, 20 июня 2024
У водителя автобуса отсутствовали военно-учетные документы, его пригласили в ТЦК, а пассажиры в то время вышли из транспорта и начали митинговать.
Люди заблокировали трассу «Тернополь-Львов» якобы из-за действий ТЦК: военные прокомментировали инцидент
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В четверг, 20 июня, пассажиры автобуса перекрывали трассу «Тернополь – Львов». Люди заблокировали движение возле села Струтин якобы из-за действий ТЦК. Видео распространяется в сети.

Движение транспорта было полностью ограничено, а на месте работали правоохранительные органы.

«Работники ТЦК остановили водителя автобуса для проверки документов и потребовали, чтобы он ехал с ними для обновления данных и прохождения ВЛК. Поэтому люди вышли из транспорта и начали митинговать», - отмечают местные издания.

Пресс-секретарь Нацполиции Украины во Львовской области Светлана Добровольская в комментарии изданию «20 минут» указала, что люди митинговали до 10 минут.

Движение транспорта возобновлено.

Во Львовском ТЦК прокомментировали ситуацию с блокадой движения на трассе у села Струтин.

Сообщается, что полиция остановила автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Львов. Поскольку у водителя отсутствовали военно-учетные документы, его пригласили в Золочевский РТЦК и СП. Там водителю вручили повестку на обновление учетных данных. Повернув его через несколько десятков минут до его автобуса. Следовательно, автобус продолжил движение.

Также отмечается, что в салоне автобуса был еще один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение. Однако пассажиры почему-то решили выйти на снаружи и на время заблокировать трассу.

Каждый военнообязанный гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. Отсутствие документов является основанием для доставки гражданина в ближайший РТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Водители маршрутных автобусов никак не могут быть исключительными в этом плане», — напомнили в ТЦК.

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