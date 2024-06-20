Люди заблокували трасу «Тернопіль-Львів» нібито через дії ТЦК: військові прокоментували інцидент

У водія автобуса були відсутні військово-облікові документи, його запросили до ТЦК, а пасажири в той час вийшли з транспорту і почали мітингувати.

У четвер, 20 червня, пасажири автобуса перекривали трасу «Тернопіль – Львів». Люди заблокували рух біля села Струтин нібито через дії ТЦК. Відео поширюють в мережі.

Рух транспорту був повністю обмеженим, а на місці працювали правоохоронні органи.

«Працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів і вимагали, аби він їхав з ними для поновлення даних та проходження ВЛК. Через це люди вийшли з транспорту і почали мітингувати», - зазначають місцеві видання.

Речниця Нацполіції України у Львівській області Світлана Добровольська у коментарі виданню «20 хвилин» вказала, що люди мітингували до 10 хвилин.

Рух транспорту наразі відновили.

У Львівському ТЦК прокоментували ситуацію з блокадою руху на трасі поблизу села Струтин.

Повідомляється, що поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили у Золочівський РТЦК та СП. Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних. Повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух.

Також зазначається, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу.

«Кожен військовозобов’язаний громадянин повинен носити з собою військово-облікові документи. Відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого РТЦК та СП для з'ясування обставин. Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані», — нагадали в ТЦК.

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