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ВСП оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты о привлечении к дисциплинарной ответственности Алексея Тындира, который насмерть сбил нацгвардейца

14:16, 20 июня 2024
Судья воспользовался своим правом на обжалование решения Дисциплинарной палаты в Высший совет правосудия.
ВСП оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты о привлечении к дисциплинарной ответственности Алексея Тындира, который насмерть сбил нацгвардейца
Фото: hromadske.ua
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Высший совет правосудия решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты о привлечении к дисциплинарной ответственности Алексея Тындира. Об этом сообщает ВСП.

Так, рассмотрев жалобу судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра и его представителя – адвоката Олега Юрченко, Высший совет правосудия решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты ВРП от 24 апреля 2024 года № 1241/2дп/15-24 о привлечении и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

Судья воспользовался своим правом на обжалование решения Дисциплинарной палаты в Высший совет правосудия.

Указывается, что решение Высшего совета правосудия может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 52 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Алексей Тандыр подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, предусматривающего лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

В августе 2023 года досудебное расследование в отношении судьи завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Как сообщалось, Вторая Дисциплинарная палата ВРП приняла решение о привлечении судьи Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца, к дисциплинарной ответственности.

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