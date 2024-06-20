Роботодавцям, які цькують працівників, слід приготуватися до перевірок і штрафів до 3400 грн – Рада схвалила законопроект

З закону виключать заборону на проведення перевірок і штрафи для роботодавців у разі вчинення мобінгу щодо працівників.

Роботодавців почнуть перевіряти за вчинення цькування стосовно працівників. Наразі – під час воєнного стану – діє відповідна заборона, однак її скоро можуть скасувати. Відповідні зміни передбачає законопроект 11044, який 19 червня в першому читанні ухвалила Верховна Рада.

Нагадаємо, що 23 грудня 2022 року набув сили закон про внесення змін до КУпАП, за яким вчинення мобінгу (цькування) працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин і накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від 1700 грн до 3400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Проект 11044 було розроблено, зокрема, у зв’язку зі зростанням кількості звернень щодо вчинення мобінгу до Державної служби з питань праці. Як пояснює автор законопроекту, народний депутат Юлія Гришина, вона неодноразово наголошувала на необхідності розблокування проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу під час дії правового режиму воєнного стану.

«Ми отримуємо величезну кількість звернень від освітнього омбудсмена, від Державної служби з питань праці про масові порушення прав працівників внаслідок вчинення мобінгу на робочих місцях», - зазначила Юлія Гришина.

Мобінг полягає в порушенні прав людини безпосередньо в трудових відносинах, яке проявляється шляхом психологічного, економічного тиску задля приниження людини, задля доведення її до звільнення тощо.

Голова Комітету Галина Третьякова також повідомила про сотні поданих скарг щодо мобінгу на робочому місці.

Також Третьякова зазначила, що до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять численні звернення громадян щодо порушення роботодавцями їх права на соціальний захист, що включає право на матеріальне забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності, в частині призначення, нарахування та виплати допомоги за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування. На це питання, на її думку, також варто звернути увагу під час підготовки проекту закону до другого читання.

Нагадаємо, що наразі Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачає заборону на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері праці, крім визначених випадків.

Автор: Наталя Мамченко

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