Литва звернулася до Єврокомісії з проханням профінансувати посилення кордону з рф

За очікуваннями, вартість такої модернізації сягне майже 16 мільйонів євро, а необхідне фінансування – 13,7 млн євро.

Литва просить Єврокомісію фінансово підтримати посилення охорони кордону з рф. З відповідним проханням до члена Європейської комісії, відповідального за внутрішні справи, Ілви Йоханссон, звернулася міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Як повідомляє МВС Литви, у листі міністерка зазначила, що необхідно терміново модернізувати й оновити системи моніторингу кордону з рф.

«Виклики безпеці залишаються – геополітична ситуація викликає занепокоєння, а спектр гібридних загроз розширюється. Сьогодні зміцнення безпеки кордону Литви з Росією протяжністю 275 км є нашим пріоритетом. Значна частина інфраструктури нагляду за кордоном потребує оновлення, щоб належним чином інформувати нас про ситуацію на кордоні та забезпечити безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Ми очікуємо подальшої підтримки з боку Європейської Комісії у вирішенні цього важливого питання», – вказала Агне Білотайте.

За очікуваннями, вартість такої модернізації сягне майже 16 мільйонів євро, а необхідне фінансування – 13,7 млн євро. Окрім того, до 2030 року знадобиться 65 млн євро на оновлення систем нагляду на кордоні.

Міністерка висловила сподівання, що список резервів терміново переглянуть і Литва зможе отримати необхідний внесок ЄС.

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