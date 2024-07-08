8 липня світло не вимикатимуть до 14:00, — Укренерго

Причина - зниження споживання вранці після вихідних.

Укренерго повідомляє, що до 14-00 8 липня скасовано дію графіків відключень через зниження споживання електрики.

«Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження скасовані для всіх регіонів України», - повідомили в компанії.

Водночас, у вечірні години із зростанням споживання та температури повітря очікується збільшення обсягу обмежень.

За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень. В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги графіків погодинних відключень.

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