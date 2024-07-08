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До парламенту внесли законопроект про поширення державної таємниці на плани захисту об’єктів критичної інфраструктури

12:12, 8 липня 2024
Федір Веніславський пропонує поширити закон про державну таємницю на плани захисту об’єктів критичної інфраструктури.
До парламенту внесли законопроект про поширення державної таємниці на плани захисту об’єктів критичної інфраструктури
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Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський зареєстрував у парламенті законопроект про внесення змін до статті 8 Закону України «Про державну таємницю» №11394.

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України «Про державну таємницю», відповідно до яких буде доповнено перелік інформації у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, що може бути віднесена до державної таємниці, зокрема пропонується віднесення до державної таємниці інформації про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури та інформації про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.

Як вказує автор, приписами Закону «Про критичну інфраструктуру», а саме статтями 11, 12, 23, передбачається необхідність обмеження доступу до даних, що стосуються критичної інфраструктури, зокрема про: критичну технологічну інформацію; відомості, що містяться у Реєстрі об’єктів критичної інфраструктури та у паспортах безпеки на такі об’єкти, а також у пропозиціях щодо удосконалення системи захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Ураховуючи вимоги статті 12 Закону України «Про державну таємницю», практична реалізація засекречення інформації про критичну інфраструктуру передбачає внесення змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю на підставі рішень державних експертів з питань таємниць, які уповноважені приймати їх виключно щодо відомостей, передбачених статтею 8 Закону України «Про державну таємницю», якою визначаються категорії інформації, що можуть бути віднесені до державної таємниці.

Незважаючи на те, що до основних принципів функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури належить безпека, захист та охорона інформації з обмеженим доступом, як це зазначено у статті 6 Закону «Про критичну інфраструктуру», на теперішній час стаття 8 Закону України «Про державну таємницю» не передбачає можливості віднесення до державної таємниці відомостей про критичну інфраструктуру, а тому такі дані не можуть бути засекречені і охоронятись згідно з вимогами законодавства про державну таємницю.

Відсутність правових підстав для обмеження зазначених відомостей у доступі, а саме відповідних положень у статті 8 Закону «Про державну таємницю» та статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, створює загрози до незахищеного обігу та можливого витоку інформації, яка може бути використана на шкоду національній безпеці України.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект про внесення змін до Закону «Про державну таємницю» щодо удосконалення заходів з охорони державної таємниці 11395, ініціаторами якого виступили члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, Олександр Завітневич, Мар’яна Безугла, Ігор Копитін та Юрій Здебський, СБУ відмовлятиме у допуску до держтаємниці посадовцям, які не повідомили про свій виїзд у приватних справах за кордон чи не пройшли поліграф, що матиме наслідком звільнення чи переведення.

Автор: Наталя Мамченко 

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