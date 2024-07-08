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В парламент внесли законопроект о распространении государственной тайны на планы защиты объектов критической инфраструктуры

12:12, 8 июля 2024
Федор Вениславский предлагает распространить закон о государственной тайне на планы защиты объектов критической инфраструктуры.
В парламент внесли законопроект о распространении государственной тайны на планы защиты объектов критической инфраструктуры
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Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне» №11394.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины «О государственной тайне», в соответствии с которыми будет дополнен перечень информации в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка, которая может быть отнесена к государственной тайне, в частности предлагается отнесение к государственной тайне информации об организации, содержании, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и о создании материально-технического резерва для реагирования на кризисные ситуации и ликвидации их последствий на объектах критической инфраструктуры.

Как указывает автор, предписаниями Закона «О критической инфраструктуре», а именно статьями 11, 12, 23, предусматривается необходимость ограничения доступа к данным, касающимся критической инфраструктуры, в частности о: критической технологической информации; сведения, содержащиеся в Реестре объектов критической инфраструктуры и паспортах безопасности на такие объекты, а также в предложениях по усовершенствованию системы защиты объектов критической инфраструктуры.

Учитывая требования статьи 12 Закона Украины «О государственной тайне», практическая реализация засекречивания информации о критической инфраструктуре предусматривает внесение изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну на основании решений государственных экспертов по вопросам тайн, уполномоченных принимать их исключительно в отношении сведений, предусмотренных статьей 8 Закон Украины «О государственной тайне», которым определяются категории информации, которые могут быть отнесены к государственной тайне.

Несмотря на то, что к основным принципам функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры относятся безопасность, защита и охрана информации с ограниченным доступом, как это указано в статье 6 Закона «О критической инфраструктуре», в настоящее время статья 8 Закона Украины «О государственной тайне» не предусматривает возможности отнесения к государственной тайне сведений о критической инфраструктуре, поэтому такие данные не могут быть засекречены и охраняться в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.

Отсутствие правовых оснований для ограничения указанных сведений в доступе, а именно соответствующих положений в статье 8 Закона «О государственной тайне» и статей Свода сведений, составляющих государственную тайну, создает угрозы незащищенному обращению и возможной утечке информации, которая может быть использована в ущерб национальной безопасности Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной тайне» по усовершенствованию мер по охране государственной тайны 11395, инициаторами которого выступили члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, Александр Завитневич, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин и Юрий Здебский, СБУ будет отказывать в допуске к гостайне должностным лицам, которые не сообщили о своем выезде по частным делам за границу или не прошли полиграф, что влечет увольнение или перевод.

Автор: Наталя Мамченко 

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