Массированный ракетный обстрел Киева: в ГСЧС показали фото последствий

Падение обломков ракет зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

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Как известно, 8 июля враг совершил очередную атаку на Киев.

В ГСЧС сообщили, что падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра.

«Разрушение на площади 1500 м.кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 м.кв», - заявили в ГСЧС.

Дарницкий район: Обломок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки.

Деснянский район: горит дом.

Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.

Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц.

В других районах города обломки упали на открытую территорию.

На месте происшествия работают спасатели.

Источник фото: facebook.com/zelenskyy.official

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