Массированный ракетный обстрел Киева: в ГСЧС показали фото последствий

Как известно, 8 июля враг совершил очередную атаку на Киев.
В ГСЧС сообщили, что падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.
В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра.
«Разрушение на площади 1500 м.кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 м.кв», - заявили в ГСЧС.
Дарницкий район: Обломок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки.
Деснянский район: горит дом.
Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.
Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц.
В других районах города обломки упали на открытую территорию.
На месте происшествия работают спасатели.
Источник фото: facebook.com/zelenskyy.official
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.