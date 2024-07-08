Ракетный удар по детской больнице «Охматдет»: десятки киевлян пришли помочь разобрать завалы, видео

В Киеве люди пришли к больнице «Охматдет», чтобы помочь спасателям разобрать завалы.

Фото: скриншот из видео МОЗ

Как известно, 8 июля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву.

В результате ракетного удара в Шевченковском районе пострадала детская больница «Охматдет».

В Минздраве обнародовали видео последствий удара по больнице. Также появилось видео, как неравнодушные люди вместе со спасателями разбирают завал отделения детской больницы.

Под завалами могут оказаться пострадавшие.

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