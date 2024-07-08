Ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит»: десятки киян прийшли допомогти розібрати завали, відео

У Києві люди прийшли до лікарні «Охматдит», щоб допомогти рятувальникам розібрати завали.

Фото: скріншот з відео МОЗ

Як відомо, 8 липня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Києву.

У результаті ракетного удару у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

У МОЗ оприлюднили відео наслідків удару по лікарні. Також з’явилося відео, як небайдужі люди разом з рятувальниками розбирають завал відділення дитячої лікарні.

Під завалами можуть бути постраждалі.

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