Масований ракетний обстріл Києва: у ДСНС показали фото наслідків

Падіння уламків ракет зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

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Як відомо, 8 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ.

У ДСНС повідомили, що падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру.

«Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмованих, пожежа на площі 50 м.кв», - заявили у ДСНС.

Дарницький район: Уламок влучив в приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки.

Деснянський район: горить будинок.

Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень.

В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.

На місці події працюють рятувальники.

Джерело фото: facebook.com/zelenskyy.official

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