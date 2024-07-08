Масований ракетний обстріл Києва: у ДСНС показали фото наслідків

Як відомо, 8 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ.
У ДСНС повідомили, що падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.
У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру.
«Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмованих, пожежа на площі 50 м.кв», - заявили у ДСНС.
Дарницький район: Уламок влучив в приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки.
Деснянський район: горить будинок.
Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.
Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень.
В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.
На місці події працюють рятувальники.
Джерело фото: facebook.com/zelenskyy.official
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