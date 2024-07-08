8 июля свет не будут выключаться до 14:00, — Укрэнерго

Причина – снижение потребления утром после выходных.

Укрэнерго сообщает, что до 14-00 8 июля отменено действие графиков отключений из-за снижения потребления электричества.

«Сегодня утром, 8 июля, Диспетчерский центр «Укрэнерго» зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления после выходных и накопленный резерв в системе позволили утром снизить объем ограничений. А с 10:30 до 14:00 ограничения отменены для всех регионов Украины», – сообщили в компании.

В вечерние часы с ростом потребления и температуры воздуха ожидается увеличение объема ограничений.

По прогнозу, с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять 4 очереди графиков отключений. В другие часы суток – по всей Украине будут действовать 3 очереди графиков почасовых отключений.

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