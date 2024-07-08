Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой профинансировать усиление границы с рф

По ожиданиям стоимость такой модернизации достигнет почти 16 миллионов евро, а необходимое финансирование – 13,7 млн ​​евро.

Литва просит Еврокомиссию финансово поддержать усиление охраны границы с рф. С соответствующей просьбой к члену Европейской комиссии, ответственному за внутренние дела, Илве Йоханссон, обратилась министр внутренних дел Литвы Агне Белотайте.

Как сообщает МВД Литвы, в письме министерша отметила, что необходимо срочно модернизировать и обновить системы мониторинга границы с рф.

«Вызовы безопасности остаются – геополитическая ситуация вызывает беспокойство, а спектр гибридных угроз расширяется. Сегодня укрепление безопасности границы Литвы с Россией протяженностью 275 км является нашим приоритетом. Значительная часть инфраструктуры надзора за границей нуждается в обновлении, чтобы надлежащим образом информировать нас о ситуации на границе и обеспечить безопасность внешних границ ЕС. Мы ожидаем дальнейшей поддержки со стороны Европейской Комиссии в решении этого важного вопроса», – указала Агне Белотайте.

По ожиданиям стоимость такой модернизации достигнет почти 16 миллионов евро, а необходимое финансирование – 13,7 млн ​​евро. Кроме того, к 2030 году понадобится 65 млн. евро на обновление систем надзора на границе.

Министр выразила надежду, что список резервов срочно пересмотрят и Литва сможет получить необходимый вклад ЕС.

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