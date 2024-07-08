В Кривом Роге в результате обстрела много погибших и раненых

По состоянию на сейчас известно о 10 погибших в результате российского ракетного удара.

В Кривом Роге прогремело несколько мощных взрывов во время массированной российской атаки. По состоянию на этот час известно о 10 погибших и з1 пострадавшем. Об этом сообщает городской голова Александр Вилкул.

"Несколько попаданий. В частности – по административному зданию промышленного предприятия", – говорится в сообщении.

Идет ликвидация последствий.

Как известно, 8 июля враг совершил очередную мощную атаку на Киев.

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