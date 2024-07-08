Посадовців з доступом до державної таємниці, які відмовляться від детектора брехні, можуть звільнити

Чиновників та суддів, які мають доступ до державної таємниці, можуть звільнити у разі відмови від поліграфу, або ж у разі виїзду за кордон у приватних справах без повідомлення органів безпеки.

Виїзд за кордон у приватних справах без повідомлення відповідних органів безпеки або ж відмова проходити детектор брехні може стати підставою для звільнення посадовця, якщо він має доступ до державної таємниці. Також посадовці повинні будуть повідомляти режимно-секретні органи про відвідування у приватних справах дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій чи місій в Україні та за кордоном. Відповідні норми містить внесений до парламенту законопроект 11395, серед яких члени Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський, Олександр Завітневич, Мар’яна Безугла, Ігор Копитін та Юрій Здебський.

Зокрема вводиться поняття допуск до державної таємниці – рішення, прийняте органом СБУ за результатами проведення перевірки у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці, яким засвідчується можливість надання особі доступу до державної таємниці та яке оформлене відповідним документом.

СБУ організовує та здійснює перевірку громадян у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці, у тому числі проводить психофізіологічні опитування із застосуванням поліграфа.

В свою чергу, в ст. 23 визначаються наступні обставини, коли орган СБУ приймає рішення про відмову у наданні допуску до державної таємниці. Серед іншого, відмовлять, якщо посадовець:

відмовляється від проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа, перешкоджає (протидіє) його проведенню

маючи допуск або доступ до державної таємниці, не повідомив у встановленому порядку про свій виїзд у приватних справах за межі України;

має громадянство (підданство) іноземної держави чи держав, набув громадянство (підданство) іноземної держави, набув громадянство України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

оформив документи для виїзду на постійне місце проживання до іноземної держави, строк дії яких не закінчився, або оформлює, або оформляв протягом останнього року такі документи, отримав посвідку на проживання в іноземній державі, або залишився на постійне проживання за кордоном, звернувся до компетентних органів іноземної держави із заявою чи клопотанням про набуття громадянства (підданства) іншої держави;

має будь-яку форму психічних розладів, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, відповідно до переліку, затвердженого МОЗ і СБУ;

сприяє чи надавав сприяння іноземній державі, іноземній організації чи їх представникам, а також окремим іноземцям чи особам без громадянства, що завдає чи може завдати шкоди інтересам національної безпеки України, або бере чи брав участь у діяльності заборонених політичних партій, громадських об’єднань після їх заборони у порядку, встановленому законом, а також діяльності політичних партій чи громадських організацій – нерезидентів України, що створюють загрозу національній безпеці України тощо.

Громадянин, якому відмовлено у наданні допуску до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, в передбаченому законодавством порядку протягом 15 робочих днів переводиться на іншу роботу або службу, не пов’язану з державною таємницею, чи звільняється після отримання державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією повідомлення органів СБУ про таку відмову.

Перевірка громадян у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці включає заходи з вивчення поданих матеріалів, підстав та умов для отримання такого допуску, верифікації відомостей, наданих особою, вжиття гласних і негласних пошукових, режимних, оперативно-розшукових, розвідувальних, контррозвідувальних та адміністративно-правових заходів.

Організація заходів з перевірки громадян у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці здійснюється органами СБУ. Обсяг та тривалість заходів з перевірки залежать від форми допуску до державної таємниці та визначаються Кабінетом Міністрів.

За результатами перевірки органи СБУ приймають рішення про надання громадянину або відмову йому в наданні допуску до державної таємниці та надсилають протягом десяти робочих днів з дня прийняття такого рішення відповідне повідомлення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що звернулися з приводу надання громадянину такого допуску.

Орган СБУ здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про державну таємницю, проводить психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа, а також одержує на письмовий запит необхідну інформацію чи документи для проведення додаткової перевірки громадянина, передбаченої ст. 26 цього Закону.

Допуск громадянину до державної таємниці скасовується органом СБУ у разі припинення громадянином діяльності, у зв’язку з якою йому було надано допуск, або виявлення чи виникнення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, на підставі інформації, здобутої органами СБУ або отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Громадянин, якому скасовано допуск до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов’язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, в передбаченому законодавством порядку протягом 15 робочих днів переводиться на іншу роботу або службу, не пов’язану з державною таємницею, чи звільняється після отримання державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією повідомлення органів СБУ про таке скасування.

Громадяни, яким надано допуск або доступ до державної таємниці, зобов’язані письмово повідомляти режимно-секретні органи про:

наміри щодо виїзду за межі України у приватних справах, а також про повернення після такого виїзду,

про відвідування у приватних справах дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій чи місій в Україні та за кордоном,

про реєстрацію шлюбу з іноземцем, особою без громадянства, громадянином України, що має громадянство (підданство) іноземної держави чи держав, зміну установчих (персональних) даних особи, виникнення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або інших обставин, що, на думку громадянина, можуть перешкоджати додержуватися вимог законодавства про державну таємницю та взятого на себе зобов’язання.

Також передбачено, що громадянин, якому надано чи надавався допуск до державної таємниці або якому доступ до державної таємниці надано чи надавався за посадою чи за інших підстав, визначених статтею 27 цього Закону, та який був фактично обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, може бути обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання до іноземної держави або залишення на постійне проживання за кордоном до розсекречування відповідної інформації, але не більш як на п’ять років з часу припинення діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

На осіб, яким надано чи надавався допуск до державної таємниці або яким доступ до державної таємниці надано чи надавався за посадою чи за інших підстав, визначених статтею 27 цього Закону, поширюються обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливають з цього Закону, законодавства про інформацію та медіа.

Автор: Наталя Мамченко

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